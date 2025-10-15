Иллюстративное фото

В Одессе признали гражданина виновным в государственной измене. Оказалось, что он передавал данные о ВСУ россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 20222 одессит в мессенджере в переписке с неустановленным лицом и написал о пребывании военных в определенном доме. Он также послал фото и карточку с подробным изображением помещения.

После задержания он признал вину. По словам мужчины, он подвергся влиянию знакомого по интернет-игре, которому сбросил фотографию солдат ВСУ в зданиях, не думая о последствиях. Однако на суде он вдруг сменил позицию и заявил, что не признает вину в государственной измене.

По словам мужчины, он играет игру в интернете и там познакомился с мужчиной из России, с которым начал общаться вне игры на разные темы. Однажды обвиняемый прогуливался у моря и из недостроенного дома вышел военный и сделал ему замечание. Тогда они стали ссориться. Обвиняемый увидел на территории других военных в форменной одежде и замаскированном оружии.

Впоследствии обвиняемый рассказал об этом своему другу по игре якобы потому, что он испугался за гражданских жителей соседних домов, которые могли пострадать при обстреле. По его словам, он был уверен, что его собеседник не имеет отношения к российским спецслужбам. Однако его переписки подтверждают вину.

Кроме того, в Instagram мужчина имел публикации пророссийского характера и фото с флагом РФ на фоне моря. По данным правоохранителей, его собеседником был представитель российской военной компании "Вагнер".

Предателя приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.