11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 13:35

Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян

15 октября 2025, 13:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Одессе признали гражданина виновным в государственной измене. Оказалось, что он передавал данные о ВСУ россиянам

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 20222 одессит в мессенджере в переписке с неустановленным лицом и написал о пребывании военных в определенном доме. Он также послал фото и карточку с подробным изображением помещения.

После задержания он признал вину. По словам мужчины, он подвергся влиянию знакомого по интернет-игре, которому сбросил фотографию солдат ВСУ в зданиях, не думая о последствиях. Однако на суде он вдруг сменил позицию и заявил, что не признает вину в государственной измене.

По словам мужчины, он играет игру в интернете и там познакомился с мужчиной из России, с которым начал общаться вне игры на разные темы. Однажды обвиняемый прогуливался у моря и из недостроенного дома вышел военный и сделал ему замечание. Тогда они стали ссориться. Обвиняемый увидел на территории других военных в форменной одежде и замаскированном оружии.

Впоследствии обвиняемый рассказал об этом своему другу по игре якобы потому, что он испугался за гражданских жителей соседних домов, которые могли пострадать при обстреле. По его словам, он был уверен, что его собеседник не имеет отношения к российским спецслужбам. Однако его переписки подтверждают вину.

Кроме того, в Instagram мужчина имел публикации пророссийского характера и фото с флагом РФ на фоне моря. По данным правоохранителей, его собеседником был представитель российской военной компании "Вагнер".

Предателя приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд Одесса
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
15 октября 2025, 15:10
Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч
15 октября 2025, 14:48
На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку
15 октября 2025, 14:45
В Одесской области медик требовал 2000 долларов от военнослужащего за признание его ограниченно пригодным
15 октября 2025, 13:50
Жительница Винницы второй раз пыталась вывезти мужчину за границу
15 октября 2025, 13:29
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53
В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует
15 октября 2025, 12:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »