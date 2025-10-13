В Одесской области правоохранители задержали террористов, которые по заказу российских спецслужб подожгли объект Укрзализныци

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 20-летний житель регона, ища подработку в интернете, получил от неустановленного лицо предложение за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы.

"Муж привлек к противоправной деятельности своего 18-летнего товарища. Они распределили между собой роли: один должен совершать поджоги, другой – фиксировать это на камеру мобильного телефона для отчета заказчику. Впоследствии подельники самостоятельно выбрали релейный шкаф на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянщины, облили его приобретенным бензином и подожгли", – говорится в сообщении.

Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, весной текущего года в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию. За совершенное девушке грозят принудительные меры воспитательного характера.