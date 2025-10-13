В Одесской области правоохранители задержали террористов, которые по заказу российских спецслужб подожгли объект Укрзализныци
За совершение преступления фигурантам обещали денежное вознаграждение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 20-летний житель регона, ища подработку в интернете, получил от неустановленного лицо предложение за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы.
"Муж привлек к противоправной деятельности своего 18-летнего товарища. Они распределили между собой роли: один должен совершать поджоги, другой – фиксировать это на камеру мобильного телефона для отчета заказчику. Впоследствии подельники самостоятельно выбрали релейный шкаф на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянщины, облили его приобретенным бензином и подожгли", – говорится в сообщении.
Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, весной текущего года в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию. За совершенное девушке грозят принудительные меры воспитательного характера.