12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 16:37

В Одесской области правоохранители задержали террористов, которые по заказу российских спецслужб подожгли объект Укрзализныци

13 октября 2025, 16:37
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
За совершение преступления фигурантам обещали денежное вознаграждение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 20-летний житель регона, ища подработку в интернете, получил от неустановленного лицо предложение за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы.

"Муж привлек к противоправной деятельности своего 18-летнего товарища. Они распределили между собой роли: один должен совершать поджоги, другой – фиксировать это на камеру мобильного телефона для отчета заказчику. Впоследствии подельники самостоятельно выбрали релейный шкаф на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянщины, облили его приобретенным бензином и подожгли", – говорится в сообщении.

Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, весной текущего года в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию. За совершенное девушке грозят принудительные меры воспитательного характера.

Укрзализныця Одесская область теракт полиция задержание
