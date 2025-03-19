В Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию

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Школьница выполнила задание, которое получила в одном из мессенджеров. За совершенное ей угрожают принудительные меры воспитательного характера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло на прошлой неделе в одном из сел Березовского района Одесской области. Дождавшись, когда на улице стемнеет, девушка пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она зафиксировала на камеру для подтверждения заказчику проделанной "работы".

Люди, проживающие неподалеку, заметили пожар и ликвидировали его и сообщили о происшествии полиции.

Правоохранители установили, что 14-летняя девушка при поиске "легкого" заработка в одном из каналов телефонного мессенджера согласилась за денежное вознаграждение совершить поджог объекта электроэнергетики.

Следователи приступили к производству по ч. 2 ст. 194-1 (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали "на горячем" 37-летнего мужчину за сбыт боеприпасов и наркотиков.