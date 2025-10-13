12:50  13 октября
13 октября 2025, 15:52

В Одесской области женщина похитила авто, чтобы проехаться к морю

13 октября 2025, 15:52
фото: depositphotos.com
В Одесской области правоохранители разоблачили 40-летнюю женщину, которая в состоянии опьянения завладела чужим авто из-за желания проехаться к морю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад в Черноморске. Там в полицию обратился 25-летний местный житель, у которого скрылся автомобиль "ВАЗ". Мужчина объяснил, что он по делам приехал к товарищу и оставил незакрытым и с ключом в замке зажигания автомобиль у подъезда многоэтажки. Впоследствии машина скрылась.

Полицейские обнаружили угнанный автомобиль на одной из улиц города. За рулем находилась 40-летняя женщина без постоянного жительства. Проверка на состояние опьянения показала, что она нетрезвая.

Задержанная рассказала, что желала проехаться к морю, поэтому, увидев автомобиль, решила воспользоваться им.

Женщине грозит штраф в размере более 20 тыс. грн, а также лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в начале сентября в Одесской области мужчина угнал автомобиль ТЦК и скрылся. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

