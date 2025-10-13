На Одещині правоохоронці затримали терористів, які на замовлення російських спецслужб підпалили об’єкт Укрзалізниці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 20-річний житель регону, шукаючи підзаробіток в інтернеті, отримав від невстановленої наразі особи пропозицію за грошову винагороду підпалювати релейні шафи.

"Чоловік залучив до протиправної діяльності свого 18-річного товариша. Вони розподілили між собою ролі: один мав здійснювати підпали, інший – фіксувати це на камеру мобільного телефону для звіту замовнику. Згодом спільники самостійно обрали релейну шафу на околиці одного з населених пунктів Роздільнянщини, облили її придбаним бензином і підпалили", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваних взято під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні поточного року на Одещині поліцейські затримали 14-річну терористку, яка підпалила електропідстанцію. За скоєне дівчині загрожують примусові заходи виховного характеру.