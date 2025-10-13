Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
Очільник Одеси Геннадій Труханов більше не є громадянином України – комісія ухвалила рішення позбавити його українського паспорта
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на виданням "Думська".
Як зазначається, повноваження міського голови Одеси Геннадія Труханова припиняються автоматично, без додаткових рішень суду чи міськради. Однак останнє слово за президентом України Володимиром Зеленським – він ще повинен прийняти рішення і підписати указ.
Виконуючим обов’язки стане секретар міськради Ігор Коваль, який поки не коментує ситуацію.
Нагадаємо, рік тому мер Одеси Труханов отримав медаль "За вірність українському народові". Він отримав нагороду від заступника командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрія Косяченка.
