Фото: Нацполиция

Авария произошла 10 октября на автодороге Стрый-Черновцы-Мамалыга, в селе Тулово Снятинского территориального общества. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, столкнулись Volkswagen Passat и грузовик MAN. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

"Полиция работает на месте ДТП и устанавливает все обстоятельства аварии", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП между Переяславом и Шевченковым. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево, погиб на месте.