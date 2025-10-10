Смертельное ДТП на Прикарпатье: легковушка влетела в грузовик
Авария произошла 10 октября на автодороге Стрый-Черновцы-Мамалыга, в селе Тулово Снятинского территориального общества. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно, столкнулись Volkswagen Passat и грузовик MAN. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
"Полиция работает на месте ДТП и устанавливает все обстоятельства аварии", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП между Переяславом и Шевченковым. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево, погиб на месте.
В Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходеВсе новости »
09 октября 2025, 19:56Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли три человека, водителю сообщено о подозрении
09 октября 2025, 19:32Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб на месте
08 октября 2025, 20:45
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киевской области 70-летний водитель стал виновником ДТП – пострадал ребенок и пенсионерка
10 октября 2025, 18:13Одна из стран ЕС выгоняет более 800 россиян
10 октября 2025, 18:06В Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 6 млн грн
10 октября 2025, 17:49Кличко предупредил о новой волне атак РФ на Киев
10 октября 2025, 17:33Россияне разрушили агрофирму в Харьковской области
10 октября 2025, 17:19На Харьковщине молодежь приглашают присоединиться к опросу по грантам
10 октября 2025, 17:15В КГГА отреагировали на сообщения о незащищенности киевских ТЭЦ
10 октября 2025, 16:59В Черниговской области ухудшилась ситуация со светом
10 октября 2025, 16:48В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен
10 октября 2025, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта