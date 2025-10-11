Смертельное ДТП на Львовщине: мотоцикл врезался в ограждение, погиб несовершеннолетний

Фото: Национальная полиция

В ночь на 11 октября в городе Радехов Шептицкого района произошло смертельное ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что около полуночи на улице Витковской 17-летний водитель мотоцикла ADVANCE 300 не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате столкновения парень погиб на месте происшествия, а его пассажир – 16-летний житель Радехова – получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства аварии , в которой травмировались ребенок и пожилая женщина. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние ребенка и пожилой женщины уточняется.