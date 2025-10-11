В Одесі мікроавтобус проїхав на червоне і врізався в легковик: восьмеро постраждалих

Фото: Національна поліція

У Приморському районі Одеси 11 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" та автомобіля "Volkswagen Passat"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 64-річний водій мікроавтобус проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з легковиком, яким керував 42-річний чоловік.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів віком від 32 до 71 року. Усі постраждалі доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці перевіряють водіїв на стан сп'яніння та встановлюють усі обставини події.

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Прикарпатті зіткнулись Volkswagen Passat та вантажівка MAN. Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці. Поліція працює на місці ДТП та встановлює усі обставини аварії.