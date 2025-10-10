На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
ДТП произошло 9 октября около 19:50 на проспекте Леси Украинки в Кременчуге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
Столкнулись автомобили "ВАЗ", за рулем которого находился 17-летний парень, и BMW под управлением 25-летнего парня.
В результате ДТП в больницу доставили обоих водителей и 18-летнего пассажира "ВАЗа".
Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по факту аварии. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ночью 3 октября в Черкасской области легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров.
