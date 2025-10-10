Фото: полиция

ДТП произошло 9 октября около 19:50 на проспекте Леси Украинки в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Столкнулись автомобили "ВАЗ", за рулем которого находился 17-летний парень, и BMW под управлением 25-летнего парня.

В результате ДТП в больницу доставили обоих водителей и 18-летнего пассажира "ВАЗа".

Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по факту аварии. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

