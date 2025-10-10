В Одесі викрили посадовців міськради, які завдали громаді збитків на 6 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили посадовців Одеської міської ради та приватної фірми, які завдали громаді понад 7 мільйонів гривень збитків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію.

Як зазначається, посадовець Управління капітального будівництва свого часу уклав кілька договорів із фірмою та підприємцем, які проводять діяльність у сфері архітектури, на розробку проєктів для реставрації лікарні, пам’яток архітектури та реконструкції інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання.

"Встановлено, що жодна проєктна документація не була виконана. Попри це, чиновник підписав акти приймання робіт і перерахував майже 3,7 мільйона гривень на рахунки підрядників", – йдеться у повідомленні.

Крім того, місто втратило спецтехніку вартістю понад 2,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, колишня посадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 мільйонів гривень. Їй загрожує обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.