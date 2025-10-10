В Одесской области пограничники задержали водителя авто и мотоциклиста, сопровождавших нарушителей в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что действиями нарушителей руководил администратор одного из телеграмм-каналов. Стоимость путешествия за границу составляла от 10 до 12,5 тыс. долларов США с каждого, с обязательной подпиской на сумму от 2 до 5 тыс. долларов.

По указанию организатора мужчины из Харьковской, Одесской, Запорожской и Полтавской областей заблаговременно прибыли в один из приграничных городов, откуда местные дельцы забрали их и повезли к границе.

"Водитель легковушки должен был доставить четырех в границу, а мотоциклист выполнял роль "разведчика" – следовал впереди авто, чтобы предупреждать о наличии контрольных постов на пути следования", – говорится в сообщении.

Всех нарушителей задержали.

Напомним, в конце сентября в Подольском районе пограничники остановили микроавтобус, пытавшийся незаконно перевезти шестерых мужчин призывного возраста в приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.