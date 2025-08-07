иллюстративное фото: из открытых источников

41-летней женщине уже доложено о подозрении. Ей грозит от штрафа до ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что женщина, будучи в должности начальницы одного из отделов Одесского городского совета, умышленно внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные декларации за 2022 и 2023 годы. В частности, она не указала информацию о принадлежащих ей восьми земельных участках, двух транспортных средствах, корпоративных правах в трех хозяйствах, более двух миллионов гривен доходов, а также двух квартирах, принадлежащих ей и сыну.

Общая сумма скрытых активов составляет 9 495 215 грн.

В начале текущего года чиновница уволилась с должности. За совершенное ей грозит от штрафа до ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области у чиновника миграционной службы конфисковали элитное авто стоимостью почти 6 млн грн. Верховный Суд подтвердил законность конфискации элитного транспортного средства.