В Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров

иллюстративное фото: из открытых источников

Авария произошла в июле на автодороге между населенными пунктами Кубей и Ореховкой Болградского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 22-летний житель Измаильского района, управляя перегруженным товарами автомобилем Ford, на участке дороги со щебеночным покрытием не учел дорожное состояние и не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся.

В салоне, кроме него, находились двое его товарищей в возрасте 18-ти и 22-х лет. Всех троих доставили в больницу. Водитель получил незначительные повреждения в виде ссадин и травмы головы. По результату проверки на состояние опьянения он был трезв.

Пассажиры получили телесные повреждения средней степени тяжести.

За совершенное водителю грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

