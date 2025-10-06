12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 17:55

В Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров

иллюстративное фото: из открытых источников
Авария произошла в июле на автодороге между населенными пунктами Кубей и Ореховкой Болградского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 22-летний житель Измаильского района, управляя перегруженным товарами автомобилем Ford, на участке дороги со щебеночным покрытием не учел дорожное состояние и не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на обочину, где автомобиль опрокинулся.

В салоне, кроме него, находились двое его товарищей в возрасте 18-ти и 22-х лет. Всех троих доставили в больницу. Водитель получил незначительные повреждения в виде ссадин и травмы головы. По результату проверки на состояние опьянения он был трезв.

Пассажиры получили телесные повреждения средней степени тяжести.

За совершенное водителю грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в конце сентября в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали четыре человека.

