07 октября 2025, 14:35

Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы

07 октября 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужчину кирпичом по голове, а когда тот скончался, бросила тело в водоем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло в октябре 2021 года на одной из дач на окраине Измаила. По данным правоохранителей, во время застолья между местной жительницей и ее знакомым возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине несколько ударов кирпичом по голове, а когда поняла, что тот умер, сбросила тело в водоем.

Тело 36-летнего мужчины обнаружил местный житель и известил об этом полицию.

Исследовав собранные следователями доказательства совершенного преступления и учитывая все его обстоятельства, суд признал 49-летнюю измаилку виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина беспощадно избил приятеля во время застолья. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии с переломом костей свода черепа.

