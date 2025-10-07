В Одесі чоловік кинув гранати у людей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Одесит кинув страйкбольні гранати у компанію, що нібито шуміла під його вікнами вночі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.

Правоохоронці встановили, що 58-річний місцевий житель посварився із групою людей, яка нібито шуміла під його вікнами вночі біля будинку на вулиці Єврейській.

Під час конфлікту чоловік вийшов на вулицю і кинув у бік компанії кілька страйкбольних гранат. Сам він унаслідок вибуху зазнав поранення. Інші ж учасники інциденту не постраждали.

Одеситу інкримінують хуліганство.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів. Аварія сталася в липні на автодорозі між населеними пунктами Кубей та Оріхівка Болградського району.