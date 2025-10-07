В Одесі чоловік кинув гранати у людей
Одесит кинув страйкбольні гранати у компанію, що нібито шуміла під його вікнами вночі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одещини.
Правоохоронці встановили, що 58-річний місцевий житель посварився із групою людей, яка нібито шуміла під його вікнами вночі біля будинку на вулиці Єврейській.
Під час конфлікту чоловік вийшов на вулицю і кинув у бік компанії кілька страйкбольних гранат. Сам він унаслідок вибуху зазнав поранення. Інші ж учасники інциденту не постраждали.
Одеситу інкримінують хуліганство.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів. Аварія сталася в липні на автодорозі між населеними пунктами Кубей та Оріхівка Болградського району.
В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військовогоВсі новини »
07 жовтня 2025, 19:19Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00У Вінниці затримали 51-річного чоловіка за викрадення дороговартісного автомобіля LEXUS
07 жовтня 2025, 21:15Підприємство з експорту ягід на Волині ухилилося від податків та ренти на 4,5 млн грн
07 жовтня 2025, 21:0033-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини
07 жовтня 2025, 20:47У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€
07 жовтня 2025, 20:32У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня 2025, 20:30Гроші на профогляд через "Дію": хто з українців зможе скористатися програмою
07 жовтня 2025, 20:17На окупованому Запоріжжі палять портрети Путіна: місцеві жителі демонструють позицію
07 жовтня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі блоги »