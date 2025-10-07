11:12  07 октября
07 октября 2025, 12:25

Двое жителей Одесской области нарубили дров на 600 000 грн

07 октября 2025, 12:25
фото: Национальная полиция
Правоохранители отправили на скамью подсудимых двух жителей Белгород-Днестровского района, занимавшихся незаконной порубкой деревьев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что двое мужчин из Саратской общины осуществляли незаконную вырубку продаваемых деревьев, а средства, полученные преступным путем, делили между собой. Злоумышленники спилили около 80 деревьев и еще 3 частично повредили. Среди них – софоры, дубы, ясени и акации диаметром от 5 до 70 сантиметров.

По данным экспертов, мужчины причинили государству ущерб в размере 613 359 грн.

За совершенное им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области судили чиновника лесхоза, который незаконно вырубил деревья в Национальном природном парке. Установлено, что такая "деятельность" чиновника нанесла ущерб государству более чем на 145 млн грн.

