Двое жителей Одесской области нарубили дров на 600 000 грн

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что двое мужчин из Саратской общины осуществляли незаконную вырубку продаваемых деревьев, а средства, полученные преступным путем, делили между собой. Злоумышленники спилили около 80 деревьев и еще 3 частично повредили. Среди них – софоры, дубы, ясени и акации диаметром от 5 до 70 сантиметров.

По данным экспертов, мужчины причинили государству ущерб в размере 613 359 грн.

За совершенное им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области судили чиновника лесхоза, который незаконно вырубил деревья в Национальном природном парке. Установлено, что такая "деятельность" чиновника нанесла ущерб государству более чем на 145 млн грн.