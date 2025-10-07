В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військового

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали причетного до підпалу зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Одеського району. Напередодні фігурант познайомився з дівчиною через чат-бот у популярному месенджері. Вже за кілька годин після початку листування йому зателефонував невідомий, який представився співробітником однієї із силових структур. Чоловік повідомив, що його нова знайома – начебто колаборантка, яка працює на державу-агресорку. Не маючи жодного відношення до правоохоронного органу України, він запропонував фігуранту "викрити зрадницю", зокрема дізнатися її адресу та підпалити вхідні двері квартири. За словами листувальника, "зрадницю" мали от-от затримати, а виконавець отримав би компенсацію витрат за свою "роботу".

Зловмисник погодився виконати завдання. Насправді ж, квартира, яку замовник обрав об’єктом злочинного посягання, належала родині військовослужбовця і не мала жодного відношення до "нової знайомої" фігуранта.

За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

