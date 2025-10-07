В Одесской области правоохранители заставили застройщика оплатить общине 3 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители добились взыскания 3 миллионов гривен паевого взноса от застройщика жилого комплекса в пригороде Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Как отмечается, с уплатой обязательного взноса на развитие инфраструктуры компания "затягивала" более 5 лет.

"Это обязательный взнос, который компании должны уплатить в местный бюджет, если приступили к строительству к 2021 году. Такие средства идут на ремонты школ, садов, освещение, обслуживание общественного транспорта и другие социальные цели", – говорится в сообщении.

В этой связи прокуроры обратились с иском в суд, однако суд первой инстанции отказал. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде. Средства уже поступили на счета.

