Фото: иллюстративное

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

В Одессе ожидается новая волна сильных дождей, которая может превысить месячную норму осадков на 200%. Под угрозой подтопления оказались все районы городской береговой линии. Согласно прогнозам синоптиков, осадки могут значительно усугубить ситуацию в уже пострадавших частях города.

Работы по ликвидации последствий предыдущей стихии в Одессе продолжаются круглосуточно. К ним привлечены спасательные, коммунальные и энергетические службы. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что специальные комиссии уже приступили к обследованию жилых домов для начисления компенсаций жителям. По состоянию на 3 октября зафиксировано около 800 поврежденных домов – около 500 многоэтажных и 300 частных домов.

Затопленные районы продолжают очищаться от воды. Уже отведено около 900 тысяч кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора и разобрано 13 поврежденных конструкций. В то же время идет восстановление защитных сооружений и подготовка укрытий к дальнейшему использованию. Часть города остается без электроснабжения, однако водо- и газоснабжение функционируют стабильно. Для поддержки жителей открыто более 200 "Пунктов Несокрушимости", где можно зарядить устройства и согреться.

В настоящее время к ликвидации последствий стихии привлечены около 3 тысяч человек и 660 единиц техники. Дополнительные подразделения прибыли из других регионов. Напомним, что сильные осадки 30 сентября стали рекордными за последние 10 лет – за сутки выпало 94 мм дождя или 224% месячной нормы. В результате стихии было свергнуто около 70 деревьев, повреждены дороги, а два транспортных средства провалились под асфальт. Погибли 10 человек. Президент Зеленский поручил провести полную проверку работы городских служб.

Ранее сообщалось, одесситы пострадали от мощного ливня 30 сентября и остались с поврежденным жильем. Сейчас в городе готовят механизм выплат до 190 000 грн.