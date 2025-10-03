16:26  03 октября
03 октября 2025, 16:58

В Одесской области мужчина взорвался на самогонном аппарате: что известно

03 октября 2025, 16:58
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В селе Троицкое Беляевского района Одесской области произошел взрыв самодельного самогонного аппарата

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы, передает RegioNews.

Известно, что пострадал 60-летний местный житель, который, по предварительным данным, готовил самогон в домашних условиях.

В результате взрыва мужчина получил термические ожоги почти всего тела.

Его в критическом состоянии госпитализировали в ожоговый центр. Медики оценивают состояние как крайне тяжелое.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в Сумах правоохранители задержали женщину, которую подозревают в нанесении тяжкого телесного повреждения своему сожительнице. Инцидент произошел в квартире на улице Атаманюка, куда выехала следственно-оперативная группа после полученного сообщения о раненом мужчине. Пара распивала алкоголь.

Одесса алкоголь взрыв
03 октября 2025
