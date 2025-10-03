16:26  03 октября
Одесситы могут получить до 190 000 грн компенсации за поврежденное жилье из-за наводнения: как оформить выплату

03 октября 2025, 16:26
Жители Одессы, чьи квартиры или частные дома пострадали в результате мощного ливня 30 сентября, могут рассчитывать на денежную помощь из городского бюджета

Об этом сообщили в мэрии Одессы, передает RegioNews.

Сумма компенсации зависит от типа жилья:

  • До 87 500 грн - для жителей многоквартирных домов;
  • До 190 000 грн - для владельцев частных домов.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в районную администрацию по месту жительства и предоставить соответствующий пакет документов. Там осуществят фиксацию нанесенного ущерба и определят размер выплаты.

Как известно, 30 сентября в Одессе и области выпало рекордное количество осадков, в результате чего подтопленными оказались десятки домов, подъездов и дворов. Коммунальные службы ликвидировали последствия непогоды более суток.

Напомним, по официальным данным, число погибших составляет 10 человек. В то же время более 380 человек удалось спасти. Все заявки от населения проработаны.

