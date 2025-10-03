Фото: ілюстративне

Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

В Одесі очікується нова хвиля сильних дощів, яка може перевищити місячну норму опадів аж на 200%. Під загрозою підтоплення опинилися всі райони міської берегової лінії. За прогнозами синоптиків, опади можуть значно ускладнити ситуацію в уже постраждалих частинах міста.

Роботи з ліквідації наслідків попередньої стихії в Одесі тривають цілодобово. До них залучені рятувальні, комунальні та енергетичні служби. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що спеціальні комісії вже розпочали обстеження житлових будинків для нарахування компенсацій мешканцям. Станом на 3 жовтня зафіксовано майже 800 пошкоджених осель – близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків.

Затоплені райони продовжують очищати від води. Вже відведено близько 900 тисяч кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття та розібрано 13 пошкоджених конструкцій. Водночас триває відновлення захисних споруд та підготовка укриттів до подальшого використання. Частина міста залишається без електропостачання, однак водо- та газопостачання функціонують стабільно. Для підтримки жителів відкрито понад 200 "Пунктів Незламності", де можна зарядити пристрої та зігрітися.

Наразі до ліквідації наслідків стихії залучено близько 3 тисяч людей та 660 одиниць техніки. Додаткові підрозділи прибули з інших регіонів. Нагадаємо, що сильні опади 30 вересня стали рекордними за останні 10 років – за добу випало 94 мм дощу, або 224% місячної норми. Внаслідок стихії було повалено близько 70 дерев, пошкоджено дороги, а два транспортні засоби провалилися під асфальт. Загинули 10 людей. Президент Володимир Зеленський доручив провести повну перевірку роботи міських служб.

Раніше повідомлялося, одесити постраждали від потужної зливи 30 вересня та залишилися з пошкодженим житлом. Наразі в місті готують механізм виплат до 190 000 грн.