03 октября 2025, 11:55

"Заработали" более 24 миллионов: в Одессе разоблачили транснациональную мошенническую сеть

03 октября 2025, 11:55
Фото: Нацполиция
В Одессе разоблачили мошенническую сеть, которая создавала сайты компаний, которых не существует. В частности, они украли более 24 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники создавали сайты компаний, которых нет. Впоследствии они размещали там ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов.

Потенциальным инвесторам аферисты предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать "план", пополнить счет. Людям обещали, что они будут получать дивиденды.

По данным правоохранителей, на криптокошелек аферистов только за 2024-2025 год поступило более 24 миллионов гривен. Предварительно злоумышленники обманули более 1 500 человек.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
