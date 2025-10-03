Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мошенническую сеть, которая создавала сайты компаний, которых не существует. В частности, они украли более 24 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники создавали сайты компаний, которых нет. Впоследствии они размещали там ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов.

Потенциальным инвесторам аферисты предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать "план", пополнить счет. Людям обещали, что они будут получать дивиденды.

По данным правоохранителей, на криптокошелек аферистов только за 2024-2025 год поступило более 24 миллионов гривен. Предварительно злоумышленники обманули более 1 500 человек.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.