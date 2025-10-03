12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 11:55

"Заробили" понад 24 мільйони: в Одесі викрили транснаціональну шахрайську мережу

03 жовтня 2025, 11:55
Фото: Нацполіція
В Одесі викрили шахрайську мережу, яка створювала сайти компаній, яких не існує. Зокрема, вони вкрали понад 24 мільйони гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисники створювали сайти компаній, яких не існує. Згодом вони розміщували там неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів.

Потенційним інвесторам аферисти пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де ті могли обрати "план", поповнити рахунок. Людям обіцяли, що вони будуть отримувати дивіденди.

За даними правоохоронців, на криптогаманець аферистів лише за 2024-2025 рік надійшло понад 24 мільйони гривень. Попередньо, зловмисники ошукали понад 1 500 людей.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили хакера з Вінниччини, який викрадав дані користувачів із США та Канади. 31-річний чоловік створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.

