16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 19:40

В Одессе правоохранитель исключал из розыска СЗЧ за 5 тысяч долларов

01 октября 2025, 19:40
Иллюстративное фото
В Одесской области чиновник полиции исключал людей из розыска СЗЧ за взятку. Посредник пошел на сделку с судом

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Обвиняемый должен быть посредником в передаче 5 тысяч долларов заместителю начальника сектора криминальной полиции Подольского РУП ГУНП в Одесской области. За деньги правоохранитель должен был исключить из баз розыска мужчину, который был мобилизован в Вооруженные силы Украины, но самовольно покинул место службы.

В апреле обвиняемый рассказал своему знакомому, оставившему службу, поддерживающую тесные дружеские отношения с чиновником полиции. Впоследствии была договоренность, что за взятку мужчины якобы могут удалить из базы розыска.

На следующий день уклонист выполнял ремонтные работы в помещении бывшего кинотеатра в городе Подольск Одесской области. Уже там нашел сотрудник криминальной полиции, который сказал ехать с ним в отделение полиции для уточнения данных.

Мужчина узнал, что он все еще находится в розыске. Он сразу позвонил по телефону обвиняемому и сообщил о задержании. Впоследствии он согласился на "дополнительную услугу", чтобы его спасли. В кабинет вошло вышеупомянутое должностное лицо и сказал, что существует только два варианта: полицейские сообщают ДБР о его задержании или есть возможность "решить проблему" за 5 тысяч долларов.

Впоследствии через посредника передали 1700 долларов. Посредник заключил соглашение о признании виновности и обязался предоставить разоблачительные показания по делу. Его осудили на 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Напомним, ранее в Днепре задержали майора, который организовывал побег военных за границу. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

01 октября 2025
07 августа 2025
