Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Организовал схему офицер ВСУ, ранее уже фигурировавший по делу о фиктивной службе депутата Днепропетровского облсовета. После этого случая его сняли с должности и снизили в звании с подполковника до майора. Суд признал виновным в помощи в уклонении от службы и растрате имущества, но через раскаяние дал 3 года условно.

Однако после этих событий офицер не остановился, а продолжил свою преступную деятельность. За деньги он помогал военным бежать прямо из части и уезжать за границу. К новой схеме были привлечены и двое гражданских – один занимался перевозкой "клиентов", другой отвечал за финансовые расчеты.

В одном из случаев дельцы договорились вывезти военнослужащего из Каменского района. Женщина-сообщница заверила клиента, что все произойдет "без последствий". Полный пакет услуг оценили в 14 тысяч долларов. В него входил не только побег из части, но и переправка через границу. Также военному объяснили, что за границей он должен зарегистрироваться как беженец.

9 сентября другой участник схемы приехал за военным в часть и вместе с ним поехал в Днепр. Там солдат передал первую часть денег – 7 тысяч долларов. Остальную часть суммы он должен был отдать перед выездом за границу. Однако реализовать этот план помешали правоохранители.

Офицера-организатор схемы задержали в игорном заведении Днепра, где он регулярно проводил досуг. При себе у него было почти 4 тысячи долларов, которые он еще не успел проиграть в этот вечер.

В ходе следственных действий работники ГБР также нашли свидетельницу, которая подтвердила, что мужчина организовывал "бизнес" на побеге военных и дала обличительные показания на офицера.

Майору и его сообщникам объявили подозрения в пособничестве дезертирству и препятствии деятельности ВСУ. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Решается вопрос о заключении офицера под стражу без возможности внесения залога.

Также правоохранители проверяют другие эпизоды деятельности группировки и возможную причастность к ним офицеров воинской части.

Напомним, в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на уклонистах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.