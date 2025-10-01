Ілюстративне фото

В Одеській області посадовець поліції виключав людей із розшуку СЗЧ за хабар. Посередник пішов на угоду з судом

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Обвинувачений мав бути посередником у передачі 5 тисяч доларів заступнику начальника сектору кримінальної поліції Подільського РУП ГУНП в Одеській області. За гроші правоохоронець повинен був виключити із баз розшуку чоловіка, який був мобілізований до Збройних сил України, але самовільно залишив місце служби.

У квітні обвинувачений розповів своєму знайомому, який залишив службу, що підтримує тісні дружні стосунки з посадовцем поліції. Згодом була домовленість, що за хабар чоловіка нібито можуть видалити з бази розшуку.

Наступного дня ухилянт виконував ремонтні роботи в приміщенні колишнього кінотеатру в місті Подільськ Одеської області. Уже там його знайшов співробітник кримінальної поліції, який сказав їхати із ним до відділку поліції для уточнення даних.

Чоловік дізнався, що він все ще є в розшуку. Він одразу зателефонував обвинуваченому та повідомив про затримання. Згодом він погодився на "додаткову послугу", щоб його врятували. До кабінету увійшов вищезгаданий посадовець і сказав, що існує лише два варіанти: поліцейські повідомляють ДБР про його затримання або є можливість "вирішити проблему" за 5 тисяч доларів.

Згодом через посередника передали 1 700 доларів. Посередник уклав угоду про визнання винуватості й зобовʼязався надати викривальні покази у справі. Його засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

