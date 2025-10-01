Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю

Скриншот із відео

В Одесі другий день поспіль йдуть сильні дощі, оголошено червоний рівень небезпеки. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

На місці працюють рятувальники та комунальні служби, рух у місті обмежено.

Окрім того, повністю затоплений паркінг у "Радужному".

Ще на одній із вулиць міста дерево впало прямо на авто.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Через негоду загинула сімʼя з 5 людей, їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.

Також повідомлялося, що усі пасажирські поїзди, попри складні погодні умови в Одесі, продовжують відправлятися та прибувати у місто.