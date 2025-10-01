В Одесі попри негоду пасажирські поїзди продовжують курсувати
Усі пасажирські поїзди попри складні погодні умови в Одесі продовжують відправлятися та прибувати у місто
Про це повідомило АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
У компанії зазначили, що рух забезпечується резервними тепловозами з обмеженням швидкості задля безпеки пасажирів.
Деякі рейси прямують зміненими маршрутами. Водночас можливі незначні затримки у графіку.
"Допомагаємо місцевим службам у ліквідації наслідків негоди", – додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Підтоплені дороги та проїзди. Впродовж ночі ДСНС проводила евакуацію людей з підтоплених місць, відкачувала воду з будівель, витягувала автомобілі. За останніми даними, внаслідок негоди загинули дев'ятеро людей.
