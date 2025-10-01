09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
09:09  01 жовтня
Подвійне вбивство та підпал будинку на Черкащині: поліція затримала зловмисника
01 жовтня 2025, 09:21

В Одесі через негоду загинула сімʼя з 5 людей: їх накрила хвиля

01 жовтня 2025, 09:21
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Внаслідок потужної зливи, яка накрила Одесу 30 вересня, загинула родина з п'яти людей

Про це повідомила речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону, інформує RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, одним із найстрашніших випадків стала загибель родини з п’яти людей, які проживали на цокольному поверсі будинку.

"Їх накрила хвиля і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула", – розповіла Аверіна.

Крім того, стихія забрала життя ще кількох одеситів. Трьох жінок хвиля накрила просто на вулиці, понісши їх течією. Всі загиблі – жителі Одеси.

Стихія зачепила й Чорноморськ, однак найбільші наслідки негоди припали саме на Одесу. Вночі рятувальники виконали великий обсяг робіт, зокрема евакуювали людей з підтоплених районів.

"Подекуди вода сягала рівня грудей, і там ми перевозили людей до евакуаційних автобусів", – зазначила речниця.

Очільник ОВА Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що тіла п’ятьох загиблих виявили у провулку Сергія Ейзенштейна: загинули двоє чоловіків, двоє жінок та дівчинка приблизно 8 років.

"Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники поки не мають доступу до тіл – триває операція по відкачуванні води з приміщення", – йдеться у повідомленні.

Ще тіла двох жінок знайшли на вулиці Балківській: однієї невстановленої, віком приблизно 55–65 років, та 38-річної місцевої мешканки. На вулиці Дача Ковалевського виявили загиблу 57-річну жінку, а на вулиці Рибальській – тіло 23-річної дівчини, яку розшукували після негоди.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Підтоплені дороги та проїзди. Впродовж ночі ДСНС проводила евакуацію людей з підтоплених місць, відкачувала воду з будівель, витягувала автомобілі.

