Фото: ГПСУ

В Подольском районе пограничники остановили микроавтобус, который пытался незаконно перевезти шестерых мужчин призывного возраста к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

Водитель управлял транспортом по указанию организатора, который, как выяснили правоохранители, координировал переправку через телеграмм-канал.

Мужчин подобрали из определенных мест в Киевской области и должны были доставить к государственной границе. По информации пограничников, каждый из пассажиров заплатил за поездку 8 тысяч долларов США через криптокошелек организатора, не имея никаких гарантий безопасного пересечения границы.

Правоохранители своевременно пресекли незаконную операцию. В настоящее время устанавливается причастность водителя к противоправной деятельности.

В отношении шестерых мужчин, жителей Луганской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей, составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Материалы дел направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, в Винницкой области раскрыли попытку незаконной переправки призывника в Молдову. Мужчина из Харьковской области выступал посредником и планировал получить $7 тысяч за обход официальной границы.