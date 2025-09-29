Фото: ГБР

Двое инспекторов-пограничников на Закарпатье предлагали мужчинам призывного возраста "безопасные маршруты" для побега в Словакию и Венгрию

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека. Один из инспекторов показывал "клиентам" на электронных картах маршруты в обход пунктов пропуска, обещая свободный переход в своей зоне. Другой передавал информацию, помогавшую избегать патрулей и усиленных нарядов.

В сентябре по меньшей мере двое мужчин смогли незаконно пересечь границу благодаря этим схемам.

Правоохранители задержали инспекторов после получения части взятки. Им сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей и взяточничестве.

Обоих заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Следствие проверяет другие возможные эпизоды и причастность других лиц.

