29 вересня 2025, 19:48

Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання

29 вересня 2025, 19:48
Фото: ДПСУ
У Подільському районі прикордонники зупинили мікроавтобус, який намагався незаконно перевезти шістьох чоловіків призовного віку до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

Водій керував транспортом за вказівкою організатора, який, як з'ясували правоохоронці, координував переправлення через телеграм-канал.

Чоловіків підібрали з визначених місць у Київській області і мали доправити до держрубежу. За інформацією прикордонників, кожен із пасажирів сплатив за поїздку 8 тисяч доларів США через криптогаманець організатора, не маючи жодних гарантій безпечного перетину кордону.

Правоохоронці своєчасно перешкодили незаконній операції. Наразі встановлюється причетність водія до протиправної діяльності.

Щодо шістьох чоловіків, мешканців Луганської, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей, складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Матеріали справ скеровані до суду для розгляду.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині викрили спробу незаконного переправлення призовника до Молдови. Чоловік із Харківщини виступав посередником і планував отримати $7 тисяч за обхід офіційного кордону.

