12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 17:12

В Одессе разоблачили мошенников, присвоивших 6 квартир и 12 млн. грн

25 сентября 2025, 17:12
Фото: Национальная полиция Украины
Группа мошенников незаконно присвоила квартиры умерших и миллионы гривен банковских средств

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция и СБУ разоблачили две масштабные мошеннические схемы в Одессе, в результате которых злоумышленники незаконно завладели квартирами умерших жителей города и средствами банковских учреждений. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов гривен.

По данным следствия, организатором сделок стал 49-летний директор одного из агентств недвижимости. Для реализации мошеннических схем он привлек нотариусов, государственного регистратора и других специалистов в сфере купли-продажи жилья, а также людей, специализирующихся на изготовлении поддельных документов. В рамках первой схемы злоумышленники завладели шестью квартирами, оценка которых превышает 7 миллионов гривен.

Вторая схема была связана с незаконным получением кредитов в банках. Кредиты оформлялись под залог не существовавших квартир и на имя вымышленных лиц. Для этого организатор создал специальную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знавшие процедуру согласования ипотечных кредитов. По подсчетам следствия, мошенники завладели более 5,7 миллионов гривен банковских средств.

На сегодняшний день девяти фигурантам уже сообщено о подозрении. Продолжается следствие для установления полного круга лиц, причастных к сделкам и возможным дополнительным убыткам.

Ранее сообщалось, украинцы стали мишенью массовой фишинговой атаки от имени "Новой почты". Эксперты предупреждают о новом способе мошенников, который может обойти даже осмотрительных пользователей.

Одесса деньги ипотека мошенничество квартиры кредиты банковские данные
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
