Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция и СБУ разоблачили две масштабные мошеннические схемы в Одессе, в результате которых злоумышленники незаконно завладели квартирами умерших жителей города и средствами банковских учреждений. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов гривен.

По данным следствия, организатором сделок стал 49-летний директор одного из агентств недвижимости. Для реализации мошеннических схем он привлек нотариусов, государственного регистратора и других специалистов в сфере купли-продажи жилья, а также людей, специализирующихся на изготовлении поддельных документов. В рамках первой схемы злоумышленники завладели шестью квартирами, оценка которых превышает 7 миллионов гривен.

Вторая схема была связана с незаконным получением кредитов в банках. Кредиты оформлялись под залог не существовавших квартир и на имя вымышленных лиц. Для этого организатор создал специальную группу, в которую вошли бывший работник банка и другие сообщники, хорошо знавшие процедуру согласования ипотечных кредитов. По подсчетам следствия, мошенники завладели более 5,7 миллионов гривен банковских средств.

На сегодняшний день девяти фигурантам уже сообщено о подозрении. Продолжается следствие для установления полного круга лиц, причастных к сделкам и возможным дополнительным убыткам.

