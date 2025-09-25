12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 17:12

В Одесі викрили шахраїв, які привласнили 6 квартир та 12 млн. грн

25 вересня 2025, 17:12
Фото: Національна поліція України
Група шахраїв незаконно привласнила квартири померлих та мільйони гривень банківських коштів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція та СБУ викрили дві масштабні шахрайські схеми в Одесі, у результаті яких зловмисники незаконно заволоділи квартирами померлих жителів міста та коштами банківських установ. Загальна сума збитків перевищила 12 мільйонів гривень.

За даними слідства, організатором оборудок став 49-річний директор одного з агентств нерухомості. Для реалізації шахрайських схем він залучив нотаріусів, державного реєстратора та інших фахівців у сфері купівлі-продажу житла, а також людей, які спеціалізуються на виготовленні підроблених документів. У рамках першої схеми зловмисники заволоділи шістьма квартирами, оцінка яких перевищує 7 мільйонів гривень.

Друга схема була пов’язана з незаконним отриманням кредитів у банках. Кредити оформлювалися під заставу квартир, які не існували, і на ім’я вигаданих осіб. Для цього організатор створив спеціальну групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, які добре знали процедуру погодження іпотечних кредитів. За підрахунками слідства, шахраї заволоділи понад 5,7 мільйона гривень банківських коштів.

На сьогодні дев’ятьом фігурантам уже повідомлено про підозру. Триває слідство для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудок та можливих додаткових збитків.

Раніше повідомлялося, українці стали мішенню масової фішингової атаки від імені "Нової пошти". Експерти попереджають про новий спосіб шахраїв, який може обійти навіть обачних користувачів.

Одеса гроші іпотека шахрайство квартири кредити банківські дані
