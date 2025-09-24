Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили двух мошенников-бизнесменов, завладевших кредитными средствами банка на сумму 25 млн грн. Им грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 41-летний соучредитель и 42-летний руководитель предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом, разработали схему получения кредита в одном из сетевых банков Украины на сумму 50 млн. грн. Для этого они подделали документы о якобы поставке 1500 тонн аммиака и подали их банку в начале 2022 года.

После заключения годового кредитного договора злоумышленники использовали денежные средства не по целевому назначению.

Часть ссуды – 25 млн грн – они вернули сразу, а чтобы избежать уплаты остальных и скрыть долг, сменили учредителей и руководителей подконтрольной компании, фактически блокировав взыскание кредита гражданским путем.

По этим фактам обоим участникам сообщено о подозрении. Мужчинам грозит до восьми лет заключения.

