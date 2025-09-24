16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 19:54

Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма

24 сентября 2025, 19:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили двух мошенников-бизнесменов, завладевших кредитными средствами банка на сумму 25 млн грн. Им грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 41-летний соучредитель и 42-летний руководитель предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом, разработали схему получения кредита в одном из сетевых банков Украины на сумму 50 млн. грн. Для этого они подделали документы о якобы поставке 1500 тонн аммиака и подали их банку в начале 2022 года.

После заключения годового кредитного договора злоумышленники использовали денежные средства не по целевому назначению.

Часть ссуды – 25 млн грн – они вернули сразу, а чтобы избежать уплаты остальных и скрыть долг, сменили учредителей и руководителей подконтрольной компании, фактически блокировав взыскание кредита гражданским путем.

По этим фактам обоим участникам сообщено о подозрении. Мужчинам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге произошел неприятный инцидент с участием 72-летнего пенсионера, который вместо настоящих денег получил из банкомата сувенирные купюры по 500 гривен.

Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
