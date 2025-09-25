Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Черновцах разоблачили мошеннический колл-центр, нанесший ущерб жителям Казахстана на сумму более 70 миллионов гривен. Его организовали 29-летний местный житель и 40-летний гражданин России. Правоохранители сообщают, что в течение деятельности колл-центра мошенники обращались к пострадавшим от имени сотрудников силовых структур и банковских учреждений Республики Казахстан.

Пострадали более 300 граждан Казахстана

Для обмана они использовали видеосвязь с технологией дипфейка и форменную одежду. Жертв заставляли переводить деньги под предлогом возможных проблем с правоохранителями и угрозой уголовной ответственности. По информации полиции, мошенники обманули более 300 человек, полученные средства направляли на содержание колл-центра и личные нужды.

Правоохранители сообщили о подозрении шестерым участникам

По данным следствия, только на аренду и оснащение офиса организаторы тратили около 2,5 миллионов гривен. Один из них за последние шесть месяцев приобрел пять автомобилей на полученные средства.

О подозрении сообщили шестерым участникам схемы: организатору, соорганизатору и четырем исполнителям. Все подозреваемые взяты под арест. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Закарпатье разоблачили масштабный мошеннический колл-центр, который обманывал иностранцев под видом инвестиционного сервиса. Новые детали расследования указывают на причастность более 50 человек и сложную схему присвоения средств через фейковые криптпроекты.