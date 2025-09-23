09:43  23 сентября
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
00:20  23 сентября
Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
23 сентября 2025, 09:02

Враг атаковал Одесщину: погибла женщина, повреждена гостиница и дом культуры

23 сентября 2025, 09:02
Фото: ГСЧС Одесщины
Один человек погиб и трое пострадали в результате ночной атаки россиян по Одесской области в ночь на 23 сентября

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.

Кроме того, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками.

07 августа 2025
