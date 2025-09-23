Враг атаковал Одесщину: погибла женщина, повреждена гостиница и дом культуры
Один человек погиб и трое пострадали в результате ночной атаки россиян по Одесской области в ночь на 23 сентября
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали.
Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей
Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.
Кроме того, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками.