Враг атаковал Одесщину: погибла женщина, повреждена гостиница и дом культуры

Фото: ГСЧС Одесщины

Один человек погиб и трое пострадали в результате ночной атаки россиян по Одесской области в ночь на 23 сентября

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, ночью 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.

Кроме того, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками.