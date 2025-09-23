Ворог атакував Одещину: загинула жінка, пошкоджено готель та будинок культури

Фото: ДСНС Одещини

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок нічної атаки росіян по Одеській області у ніч на 23 вересня

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Як зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російські війська завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік.

Окрім того, через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області пасажирські поїзди курсують із затримками.