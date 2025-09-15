15:59  15 сентября
15 сентября 2025, 21:10

Следила за военными и "сливала" данные врагу: в Одессе предпринимательница оказалась агенткой россиян

15 сентября 2025, 21:10
Фото из открытых источников
Правоохранители задержали агента РФ. Известно, что она корректировала удары по Одессе

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, российской агентшей оказалась местная предпринимательница. Она попала из-за своего знакомого, проживающего в РФ и работающего на российское ГРУ.

Женщина передавала россиянам координаты местных объектов сил обороны, а также фотографировала номера авто, припаркованных рядом с этими зданиями. Эти данные россияне могли использовать не только для планирования новых обстрелов региона, но и для терактов по военным, которые пользовались соответствующими автомобилями.

Задержали правоохранители предательницу "на горячем": тогда она как раз фотографировала транспорт возле оборонного объекта.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который по заказу россиян корректировал удары по Запорожью. По заказу россиян он собирал координаты разных объектов в городе.

агент рф СБУ Одесса
