Фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали агенту РФ. Відомо, що вона коригувала удари по Одесі

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними СБУ, російською агенткою виявилась місцева підприємиця. Вона потрапила через свого знайомого, який проживає у РФ та працює на російське ГРУ.

Жінка передавала росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями. Ці дані росіяни могли використати не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

Затримали правоохоронці зрадницю "на гарячому": тоді вона якраз фотографувала транспорт біля оборонного об'єкта.

Зараз жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.