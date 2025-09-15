15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 21:10

Стежила за військовими та "зливала" дані ворогу: в Одесі підприємиця виявилась агенткою росіян

15 вересня 2025, 21:10
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали агенту РФ. Відомо, що вона коригувала удари по Одесі

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними СБУ, російською агенткою виявилась місцева підприємиця. Вона потрапила через свого знайомого, який проживає у РФ та працює на російське ГРУ.

Жінка передавала росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями. Ці дані росіяни могли використати не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

Затримали правоохоронці зрадницю "на гарячому": тоді вона якраз фотографувала транспорт біля оборонного об'єкта.

Зараз жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф СБУ Одеса
У Харкові судили "фаната РФ", який "зливав" дані про ЗСУ
15 вересня 2025, 10:25
Священник на замовлення РФ наводив удари по Сумщині
12 вересня 2025, 16:35
СБУ запобігла теракту у Львові: затримано двох неповнолітніх диверсантів
10 вересня 2025, 15:16
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів
15 вересня 2025, 21:45
На окупованих територіях Запорізької області бензин починає остаточно зникати
15 вересня 2025, 21:28
У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану
15 вересня 2025, 20:39
НАБУ шукає антикризового піарника із зарплатнею 10 тисяч гривень на день
15 вересня 2025, 20:09
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга
15 вересня 2025, 20:07
На Харківщині втілюють державні ініціативи допомоги прифронтовим громадам
15 вересня 2025, 19:55
Аграрії з прифронтових територій Харківщини можуть отримати бюджетну субсидію
15 вересня 2025, 19:50
У громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики
15 вересня 2025, 19:39
Підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу
15 вересня 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »