В Харьковской области получил приговор мужчина, который имел антиукраинскую позицию. В частности, он передавал данные об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, в марте этого года харьковчанин публиковал в Telegram антиукраинские сообщения. В частности, он называл украинцев ожерельями и садистами, и заявлял, что россияне якобы к военнопленным украинцам относятся нормально. Поэтому, по мнению "фаната русского мира", им лучше отказываться от обмена и ждать "победы" на территории РФ, или приобщаться к российской армии.

"ВСУ прячут технику в жилых кварталах, мол они же нас защищают. Если бы они возле домов не стояли, мы были бы уже под Россией. Поскольку все это надо возвращать в состав России", — писал обвиняемый.

В мае мужчина передавал данные об ВСУ в Харькове неизвестному в Telegram. В августе его разоблачили правоохранители. Он признал вину и пошел на сделку. Мужчину приговорили к шести годам заключения.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.