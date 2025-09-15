10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
07:44  15 сентября
Взрыв и пожар на железной дороге Киевщины – начато расследование
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 10:25

В Харькове судили "фаната РФ", который "сливал" данные об ВСУ

15 сентября 2025, 10:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области получил приговор мужчина, который имел антиукраинскую позицию. В частности, он передавал данные об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, в марте этого года харьковчанин публиковал в Telegram антиукраинские сообщения. В частности, он называл украинцев ожерельями и садистами, и заявлял, что россияне якобы к военнопленным украинцам относятся нормально. Поэтому, по мнению "фаната русского мира", им лучше отказываться от обмена и ждать "победы" на территории РФ, или приобщаться к российской армии.

"ВСУ прячут технику в жилых кварталах, мол они же нас защищают. Если бы они возле домов не стояли, мы были бы уже под Россией. Поскольку все это надо возвращать в состав России", — писал обвиняемый.

В мае мужчина передавал данные об ВСУ в Харькове неизвестному в Telegram. В августе его разоблачили правоохранители. Он признал вину и пошел на сделку. Мужчину приговорили к шести годам заключения.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд Харьковская область
Священник по заказу РФ наводил удары по Сумщине
12 сентября 2025, 16:35
В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
15 сентября 2025, 11:40
В Харьковской области мужчина подорвался на мине
15 сентября 2025, 11:35
Обещал женщине "помочь" ее мужу: в Киеве задержали дельца, который "торговал" снятием с розыска
15 сентября 2025, 11:10
В Украине за 5 месяцев змеи укусили полсотни человек: как защититься
15 сентября 2025, 10:57
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в грузовик
15 сентября 2025, 10:50
Россияне ударили по спасателям на Черниговщине: 4 пожарных травмированы
15 сентября 2025, 10:33
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
15 сентября 2025, 10:11
Донетчина под огнем РФ: 2 погибших, 20 раненых за сутки
15 сентября 2025, 09:56
Россия атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: как отработала ПВО
15 сентября 2025, 09:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »