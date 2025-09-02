В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца

иллюстративное фото: из открытых источников

На границе с Молдовой в Одесской области застрелили мужчину-нарушителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местный телеграмм-канал Х*** Одесса.

Как отмечается, 1 сентября на границе с Молдовой в Одесской области военнослужащие ГПСУ заметили двух мужчин, которые пытались перелезться через заграждения.

По данным пограничников, одного из нарушителей после предупредительного выстрела задержали, а второй попытался скрыться и был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рве.

В ГПСУ информацию об этом инциденте пока не комментируют.

Напомним, в Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками. Стоила такая поездка более 13 тысяч долларов США.