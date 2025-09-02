На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
На кордоні з Молдовою на Одещині застрелили чоловіка-порушника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцевий Телеграм-канал Х*** Одеса.
Як зазначається, 1 вересня на кордоні з Молдовою на Одещині військовослужбовці ДПСУ помітили двох чоловіків, які намагалися перелізтися через загородження.
За даними прикордонників, одного із порушників після попереджувального пострілу затримали, а другий спробував втекти і був застрелений з автомата АК-74 у прикордонному рові.
В ДПСУ інформацію про цей інцидент поки що не коментують.
Нагадаємо, на Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями. Коштувала така поїздка понад 13 тисяч доларів США.
