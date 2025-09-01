В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками

фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, водитель грузового автомобиля Volvo скрыл своего клиента в прицепе грузовика, а для его комфорта специально оборудовал тайник из деревянного каркаса среди полетов с газированными напитками.

Пограничники выяснили, что организатор схемы, находясь за границей, осуществлял поиск желающих покинуть страну через знакомых. Для сотрудничества он привлек пособника – водителя грузовика, который должен был осуществлять незаконную переправку. Стоила такая услуга 13200 долларов США.

Водитель уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", тогда как его пассажиру грозит только штраф.

Напомним, в Одесской области будут судить злоумышленника, который за 10 000 долларов помогал мужчинам попасть в Молдову. Им оказался 33-летний житель Раздельнянского района.