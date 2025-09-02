09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 12:26

В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов

02 сентября 2025, 12:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Одессе полицейские задержали женщину, которая за деньги обещала мужчинам помочь избежать мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Женщина до недавнего времени работала медсестрой в одной из больниц города и своим "клиентам" рассказывала о якобы надежных связях в медучреждениях и военкоматах.

В одном случае фигурантка обещала повлиять на работников РТЦК, чтобы изменить диагноз на более тяжелый и снять клиента с учета. В другом – уверяла, что договорится с военно-врачебной комиссией об оформлении фальшивых справок.

Кроме того, женщина прибегала к шантажу, угрожая мобилизацией независимо от реального состояния здоровья или наличия законных оснований для отсрочки.

Правоохранители задержали 42-летнюю женщину после получения 6 тысяч долларов от "клиента".

Задержанной объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием). Ей грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Днепре разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу. Делок гарантировал клиентам помощь в пересечении границы вне официальных пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область уклонисты мобилизация медсестра ТЦК задержание
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
02 сентября 2025, 12:47
Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа
02 сентября 2025, 12:35
В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправки людей в Румынию
02 сентября 2025, 12:01
В Киевской области мотоциклист пострадал после столкновения с Mitsubishi
02 сентября 2025, 11:55
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Косметика и бритвенные кассеты: во Львовской области остановили контрабанду на два миллиона
02 сентября 2025, 11:43
Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма
02 сентября 2025, 11:35
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: полиция завершила расследование дела
02 сентября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »