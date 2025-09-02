Фото: полиция

В Одессе полицейские задержали женщину, которая за деньги обещала мужчинам помочь избежать мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Женщина до недавнего времени работала медсестрой в одной из больниц города и своим "клиентам" рассказывала о якобы надежных связях в медучреждениях и военкоматах.

В одном случае фигурантка обещала повлиять на работников РТЦК, чтобы изменить диагноз на более тяжелый и снять клиента с учета. В другом – уверяла, что договорится с военно-врачебной комиссией об оформлении фальшивых справок.

Кроме того, женщина прибегала к шантажу, угрожая мобилизацией независимо от реального состояния здоровья или наличия законных оснований для отсрочки.

Правоохранители задержали 42-летнюю женщину после получения 6 тысяч долларов от "клиента".

Задержанной объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием). Ей грозит до восьми лет заключения.

