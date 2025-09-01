В Одесской области будут судить злоумышленника, который за 10 000 долларов помогал мужчинам попасть в Молдову

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 33-летний житель Раздельнянского района и его сообщник наладили схему незаконной переправки мужчин через украинско-молдавскую границу. Подыскивая в одном из популярных мессенджеров клиентов, фигурант вышел на одесситку, которая хотела, чтобы ее молодой сын покинул Украину.

За 10 тысяч долларов злоумышленник пообещал отвезти его в пограничную зону и показать пеший маршрут в Молдову вне пунктов пропуска.

"Впрочем, довести преступную схему до конца дельца помешали правоохранители. Они остановили в дороге автомобиль, а самого фигуранта задержали в процессуальном порядке", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в августе в Одесской области у границы с Молдовой задержали переполненный "пассажирами" автомобиль. Как выяснилось, 45-летний водитель должен был довезти жителей Донецкой, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей в приграничную зону.