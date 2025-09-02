09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 11:49

Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом

02 сентября 2025, 11:49
Фото: Прокуратура Украины
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, организовавшего взрыв в помещении полиции в Беляевке

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В ходе следствия установлено, что мужчина был завербован разведывательным органом страны-агрессора. По заданию куратора он производил самодельные взрывные устройства и передавал их для совершения терактов в регионе.

Для этого он приобрел химические реагенты, электронные компоненты и другие компоненты, а в своей квартире собрал взрывчатку и подготовил ее к использованию.

Злоумышленник замаскировал взрывное устройство под обычный подарок и отправил его на такси в Беляевку. "Подарок" передали женщине, которая не подозревала об опасности и отнесла его в помещение районного управления полиции.

Устройство дистанционно активировали по телефонному звонку с территории РФ.

Обвиняемому инкриминируют террористический акт со смертельным исходом, незаконное изготовление взрывных устройств, хранение оружия и сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора.

Сейчас мужчина находится под стражей по ходатайству прокуратуры.

Напомним, в марте 2025 года в городе Беляевка произошел взрыв в здании полиции. На месте погибла женщина, а также пострадали три полицейских. Административное здание полиции потерпело частичные разрушения, государству нанесен ущерб более чем на 220 тыс. грн.

