Теракт в Одесской области: в отделении полиции произошел взрыв, погибла женщина
В городе Беляевка в здании полиции произошел взрыв. В результате чего погибла женщина
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, сообщает RegioNews.
По предварительным данным, в результате взрыва погибла женщина, есть другие пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ.
Обстоятельства и детали устанавливаются.
Как пишут местные телеграммы-каналы, причиной взрыва стала граната, которую в здание пронесла неизвестная женщина. Боеприпас находился в простом пластиковом пакете.
Напомним, в Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, подозреваемую в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции.
СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.
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