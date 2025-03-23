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23 марта 2025, 19:17

Теракт в Одесской области: в отделении полиции произошел взрыв, погибла женщина

23 марта 2025, 19:17
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фото: скриншот с видео
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В городе Беляевка в здании полиции произошел взрыв. В результате чего погибла женщина

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, сообщает RegioNews.

По предварительным данным, в результате взрыва погибла женщина, есть другие пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ.

Обстоятельства и детали устанавливаются.

Как пишут местные телеграммы-каналы, причиной взрыва стала граната, которую в здание пронесла неизвестная женщина. Боеприпас находился в простом пластиковом пакете.

Напомним, в Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, подозреваемую в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции.

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

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